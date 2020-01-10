В Лаишевский суд поступило дело о крушении самолета Boeing

Из Генпрокуратуры в Лаишевский суд Татарстана доставили тома уголовного дела об авиакатастрофе под Казанью. Как выяснило «Реальное время», дата первого заседания пока не назначена.



Напомним, в результате падения Boeing в ноябре 2013-го погибли все 44 пассажира рейса Москва — Казань и шестеро членов экипажа. Уголовные дела командира и второго пилота Boeing прекращены посмертно.

В преступной халатности обвиняют бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина. Все трое вину не признают.

Подробнее об этом деле и других ожиданиях Фемиды-2020 — в криминальном прогнозе «Реального времени».