МЧС предупредило татарстанцев о метели, гололедице и сильном ветре

В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, по данным Гидрометцентра республики, с 18.00 9 января до 18.00 10 января на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололед, ночью и утром сильный ветер порывами до 15—17 м/с.



В МЧС РТ напомнили, что метель и гололед представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, напомнили в пресс-службе МЧС по РТ.