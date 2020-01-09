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МЧС предупредило татарстанцев о метели, гололедице и сильном ветре

13:05, 09.01.2020
МЧС предупредило татарстанцев о метели, гололедице и сильном ветре
Фото: pixabay.com

В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, по данным Гидрометцентра республики, с 18.00 9 января до 18.00 10 января на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололед, ночью и утром сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

В МЧС РТ напомнили, что метель и гололед представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, напомнили в пресс-службе МЧС по РТ.

Общество Татарстан
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