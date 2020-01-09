Тренер «Ак Барса»: «Есть моменты по составу, где нужно подумать, кто сыграет с «Торпедо»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча с нижегородским «Торпедо», который состоится сегодня.

— Команда — в хорошем рабочем настроении. «Торпедо» — крепкая команда, будет тяжелая игра. В Нижнем Новгороде матч против них получился очень сложным: проигрывали, в третьем периоде на последней минуте только вытащили игру, забив в большинстве. Игра была контактная, жесткая. Нижний — быстрая команда с хорошими ребятами в атаке. Нам будет нужен быстрый возврат, в обороне надо сыграть внимательно и дисциплинированно, у соперника хорошие контратаки, не зря эта команда в топ-10 по заброшенным шайбам в лиге. Здесь нам нужно будет сыграть очень концентрированно и очень надежно. Знаем, что «Торпедо» проиграло два матча — и у них будет мотивация, и у нас. Будет хорошая, быстрая игра.

— Накладывало ли при подготовке к этому матчу отпечаток то, что впереди «Ак Барсу» предстоит дальневосточное турне? Или так далеко не заглядываете?

— Мы об этом не думаем, готовимся в штатном режиме. Все нормально, по составу так же — есть моменты, где нужно подумать: перед матчем расскажем, кто будет играть. Добавились ребята, молодежь вернулась — посмотрим.

— Как в команде приветствовали молодых парней после чемпионата мира?

— Поздравили, конечно, с серебряными медалями. Это для них огромный опыт, поздравляем. Рады за них — здорово сыграли и получили колоссальный опыт.

— После победы против «Металлурга» «Ак Барс» вернулся на первое место в лиге. Сейчас, в последней трети регулярки, на это стоит обращать внимание или вы по-прежнему не смотрите в таблицу?

— Мы его вернули победой над «Металлургом», а вчера ЦСКА вернул нас на второе место (улыбается). Мы просто выходим выигрывать каждый матч — сами видите, какая плотность в турнирной таблице, команды все ровные, и до последнего не скажешь, где кто находится: любая команда может обыграть любого соперника. Непредсказуемые результаты — уровень команд выровнялся, поэтому такие матчи, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.