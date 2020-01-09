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Эксперты спрогнозировали самый высокий уровень рождаемости в Челнах в 2020 году

09:15, 09.01.2020
Эксперты спрогнозировали самый высокий уровень рождаемости в Челнах в 2020 году
Фото: pxhere.com

Эксперты Финансового университета при правительстве России выяснили, в каких городах с населением более 250 тыс человек будет наблюдаться высокий уровень рождаемости в этом году.

В список таких городов вошли Набережные Челны, Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск и Махачкала. Специалисты проанализировали пары в возрасте 19—39 лет, передает мэрия Челнов.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Казани родилось 11 детей — восемь мальчиков и три девочки.

ОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
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