В новогоднюю ночь в Казани родилось 11 детей

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Казани родилось 11 детей — восемь мальчиков и три девочки.



1 января на свет появилось 32 ребенка, из них 16 мальчиков и 16 девочек, сообщает управление ЗАГС Казани.

Ранее сообщалось, что первый в новом году ребенок во всем Татарстане родился в первую минуту 1 января. Мальчик появился на свет в РКБ. Его вес составил 3 566 граммов, рост — 54 сантиметра.

До этого «Реальное время» писало о ситуации с демографией в Казани. За последние 9 лет прирост общей численности населения составил чуть больше 100 тысяч — 106,5 тысячи человек. Однако впервые рождаемость превысила приток мигрантов.