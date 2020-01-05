Новости общества

10:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В новогоднюю ночь в Казани родилось 11 детей

09:32, 05.01.2020
В новогоднюю ночь в Казани родилось 11 детей
Фото: kzn.ru

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Казани родилось 11 детей — восемь мальчиков и три девочки.

1 января на свет появилось 32 ребенка, из них 16 мальчиков и 16 девочек, сообщает управление ЗАГС Казани.

Ранее сообщалось, что первый в новом году ребенок во всем Татарстане родился в первую минуту 1 января. Мальчик появился на свет в РКБ. Его вес составил 3 566 граммов, рост — 54 сантиметра.

До этого «Реальное время» писало о ситуации с демографией в Казани. За последние 9 лет прирост общей численности населения составил чуть больше 100 тысяч — 106,5 тысячи человек. Однако впервые рождаемость превысила приток мигрантов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров