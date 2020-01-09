Роструд сообщил о длинных выходных в феврале

Следующие выходные длиной в три дня ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, заявили в Роструде.

«Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье.

Помимо этого, в марте в связи с празднованием Международного женского дня 8 числа, который выпадает на воскресенье в этом году, выходные продлятся с 7 по 9 число. После этого продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, напомнили в Роструде.