Тренер «Нефтехимика» обвинил лидеров команды в поражении от «Барыса»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамцев от казахстанского «Барыса» (1:5).

— Соперника с победой. Коллега сказал, что игра была равная, но это все, как говорится, иллюзия, счет на табло. Сегодня хоть мы и бросали, но это все было беззубо. Нас удивило, что многие ребята сегодня не проявили характер. Те, которые должны быть лидерами, мы их сегодня не увидели.

— Про лидеров вы говорите — это легионеры прежде всего?

— И они, и есть тут свои лидеры, которые все в перспективных ходят.

— Бикмуллин выходил в предыдущих играх, сегодня его не было вновь. Не впечатлил игрой или снова какая-то травма?

— На сегодняшний день пропустить три месяца — это очень большой срок. Поэтому в тех играх, в которых он выходил, мы видели, что ему не хватает игровой практики. По этой причине он будет набирать игровую практику в команде-партнере, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.