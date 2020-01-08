Эксперты объяснили, как подготовиться к первому рабочему дню после праздников — видео

После новогодних праздников важно уделить внимание режиму питания, рассказала «Новостям Татарстана» телеканала ТНВ врач-диетолог Зильфира Гильмутдинова.

— Мы с вами привыкли есть оливье, другие салаты, выпечку. Конечно, это очень вкусная еда, но очень тяжелая для нашего организма. На правильный режим питания мы можем перейти очень просто и не голодая при этом. Перейти на курицу с овощами, на индейку с киноа или на рыбу с гречкой. А из сладостей выбираем фрукты.

Кроме того, врач-психотерапевт Гумар Зиятдинов посоветовал руководителям не заставлять сотрудников приступать к работе прямо с утра. «Может быть, лучше дать возможность полчаса-час поделиться впечатлениями, позитивными воспоминаниями», — рекомендовал он.