Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Татарстане

В Лаишевском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись два автомобиля Skoda Rapid. ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург у села Егорьево.

Как пишет «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев, в аварии пострадал 15-летняя девочка, а также четверо взрослых. О характере травм не сообщается, однако издание добавляет, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также в интернете появилась видеозапись, снятая на месте аварии.

Напомним, сегодня утром стало известно о столкновении двух легковых автомобилей под Елабугой. В результате этой аварии погибли два человека.