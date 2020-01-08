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Происшествия

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в направлении Ирана

15:35, 08.01.2020
Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в направлении Ирана

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов. Поручение адресовано главам МИД, Минтранса и Минэкономразвития России.

Также Медведев распорядился подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации, пишет «РИА Новости»

Поводом для таких поручения стали события, произошедшие в Иране сегодня утром. В частности, сегодня вскоре после вылета из аэропорта в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». На борту находились свыше 160 человек, никто не выжил.

После катастрофы Росавиация разослала российским авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана

Ранее власти России уже закрывали авиасообщения со странами, отдых в которых признавали небезопасным. Одним из примеров подобных мер является прекращение авиаперелетов в Египет после катастрофы самолета авиакомпании «Когалымавиа».

Происшествия
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