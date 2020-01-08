Димитрис Прифтис: «УНИКСу нужно поработать над стабильностью по ходу матча»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча против литовского «Ритаса» в рамках Кубка Европы.

«Ритас» имеет хорошую командную химию и сбалансированный ростер. Когда у них выдается хороший день, они могут быть очень сильны. У них отличные дальние броски, и мы должны их закрыть. Нам нужно контролировать эти моменты и давать им как можно меньше возможностей. Ритм игры и очки при переходах с защиты в нападение нам также нужно хорошо контролировать.

Самая большая проблема для нас — это наша стабильность не только от игры к игре, но и по ходу самой игры. Нам нужно поработать над этим, чтобы стать уверенней и верить в то, что мы делаем. Мы должны работать на лучшем уровне в защите и быть эффективнее в нападении. Это будет тяжелая игра, нам нужно быть конкурентоспособными, чтобы претендовать на победу», — приводит слова Прифтиса официальный сайт казанцев.