Готовый бизнес в Татарстане: в Елабуге продают бургерную, в Казани — фотосалон, в Ульяновской области — ферму

В Елабуге предлагается купить кафе «Макбургерс». Оно оценивается в 3,9 млн рублей. Вместе с заведением покупатель получит права на франшизу на территории всего Татарстана. Также владельцы готовы приложить оборудование для еще одного кафе. Причиной продажи собственник называет переезд в другую страну.



В Казани выставлена на продажу фотостудия. За нее предлагается заплатить 2,5 млн рублей. Судя по объявлению, объект расположен в районе ж/д-станции «Адмиралтейская слобода». За эти деньги владелец предлагает право арендовать лофт со всем необходимым оборудованием.



Ферма в Ульяновской области продается на 13,5 млн рублей. Владелец объясняет, что она расположена на границе с Татарстаном и Самарской областью. В комплекс входят жилое и нежилое здания, инженерные сооружения и земля.



За студию массажа в одном из отелей в центре Казани собственник надеется выручить 300 тысяч рублей. В арендованном помещении площадью 31 кв.м расположились два кабинета, а основной ценностью скорее всего является «наработанная клиентская база».



Одним из самых дорогих предложений стал готовый арендный бизнес за 330 млн рублей. За эти деньги объявление предлагает купить здание на улице Краснококшайская, в котором разместился супермаркет Spar и магазин электроники DNS.