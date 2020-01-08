Специалисты рассказали об опасности рекомендованного автопроизводителями моторного масла

Автоэксперты считают, что автопроизводители не заботятся об интересах потребителей, рекомендуя для новых автомобилей моторные масла малой вязкости. Повышая многие показатели двигателя, смазка вместе с тем увеличивает риск его износа.

Речь идет о маловязких маслах стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, пишет «Автовзгляд». Их нередко рекомендуют производители самых современных двигателей — моторов небольшого объема (литр-полтора) с турбонаддувом.

Вязкость таких масел находится на уровне 2,6—2,9, отмечает издание. А при уровне вязкости ниже 2,6 есть опасность сухого трения, что разрушительно для любого движка.

Отмечается, что вязкость масла падает при попадании в него бензина. Это часто происходит в современных агрегатах, которые имеют систему «старт-стоп». Она автоматически глушит двигатель на светофорах и экономит горючее.

Эксперты считают, что в новых авто лучше использовать полностью синтетическое масло с вязкостью выше рекомендованной. Например, 5W-30 или 5W-40. Это приведет к более медленному прогреву и трудностям при старте на морозе. Однако позволит мотору прослужить дольше.