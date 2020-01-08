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Специалисты рассказали об опасности рекомендованного автопроизводителями моторного масла

11:53, 08.01.2020
Специалисты рассказали об опасности рекомендованного автопроизводителями моторного масла
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Автоэксперты считают, что автопроизводители не заботятся об интересах потребителей, рекомендуя для новых автомобилей моторные масла малой вязкости. Повышая многие показатели двигателя, смазка вместе с тем увеличивает риск его износа.

Речь идет о маловязких маслах стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, пишет «Автовзгляд». Их нередко рекомендуют производители самых современных двигателей — моторов небольшого объема (литр-полтора) с турбонаддувом.

Вязкость таких масел находится на уровне 2,6—2,9, отмечает издание. А при уровне вязкости ниже 2,6 есть опасность сухого трения, что разрушительно для любого движка.

Отмечается, что вязкость масла падает при попадании в него бензина. Это часто происходит в современных агрегатах, которые имеют систему «старт-стоп». Она автоматически глушит двигатель на светофорах и экономит горючее.

Эксперты считают, что в новых авто лучше использовать полностью синтетическое масло с вязкостью выше рекомендованной. Например, 5W-30 или 5W-40. Это приведет к более медленному прогреву и трудностям при старте на морозе. Однако позволит мотору прослужить дольше.

Авто
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