Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток»

Сегодня президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дадут старт работе газопровода «Турецкий поток». По дну Черного моря планируется ежегодно подавать 31,5 млрд кубометров газа.

Кроме официального запуска газопровода предполагается провести переговоры лидеров двух стран. Эксперты считают, что Путин и Эрдоган обсудят новый этап конфликта Ирана и США, передает RT.

Отмечается, что Москва и Анкара приложили много усилий для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, и теперь сторонам необходимо выработать стратегию, чтобы сохранить позитивные наработки.

Напомним, что в начале декабря был запущен газопровод «Сила Сибири», позволивший поставлять газ в Китай. В церемонии приняли участие Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.