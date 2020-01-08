В Татарстане два человека погибли в результате столкновения двух авто

Накануне под Елабугой столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

По данным ГИБДД, 7 января в 18.30 автомобиль Hyundai Solaris, двигаясь от Елабуги к трассе М-7, выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с Opel Astra.

Водитель корейского авто погиб на месте, поскольку не был пристегнут, подчеркнули в автоинспекции. Пассажирка Opel Astra скончалась в Елабужской ЦРБ.