«Ак Барс» обыграл «Магнитку» и одержал третью победу подряд в КХЛ
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург» (2:0).
Казанцы открыли счет на 24-й минуте матча, точный бросок удался Ли. В начале второго периода Зарипов удвоил преимущество, после чего хоккеисты «Ак Барса» довели дело до победы.
Вратарь казанцев Тимур Билялов записал в свой актив «сухой» матч.
Отметим, что после этой победы «Ак Барс» продлил свою беспроигрышную серию в КХЛ до трех матчей подряд.
«Ак Барс» — «Металлург» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 Ли (Фрэттин, Фисенко, 24:49)
2:0 Зарипов (Азеведо, 40:59)
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