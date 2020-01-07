«Ак Барс» обыграл «Магнитку» и одержал третью победу подряд в КХЛ

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург» (2:0).

Казанцы открыли счет на 24-й минуте матча, точный бросок удался Ли. В начале второго периода Зарипов удвоил преимущество, после чего хоккеисты «Ак Барса» довели дело до победы.

Вратарь казанцев Тимур Билялов записал в свой актив «сухой» матч.

Отметим, что после этой победы «Ак Барс» продлил свою беспроигрышную серию в КХЛ до трех матчей подряд.

«Ак Барс» — «Металлург» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 Ли (Фрэттин, Фисенко, 24:49)

2:0 Зарипов (Азеведо, 40:59)