СМИ: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM). Спор связан с «общими коммерческими контрактами и договоренностями».

В материалах суда указано, что ответчик взял у банка кредит в размере $535 млн. Как пишет Reuters, уточнить, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ, не удалось.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью изданию, что кредитная организация может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.