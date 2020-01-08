Новости общества

01:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На телевышке Нижнекамска зажгли иллюминацию в честь 100-летия ТАССР

00:28, 08.01.2020
На телевышке Нижнекамска зажгли иллюминацию в честь 100-летия ТАССР
Фото: e-nizhnekamsk.ru

Нижнекамская телевизионная башня, традиционно превращающаяся в самую высокую новогоднюю елку высотой 196 метров, в этом году получила дополнительное освещение.

Теперь в вечернее время на елке можно увидеть иллюминацию в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее в Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров