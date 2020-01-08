На телевышке Нижнекамска зажгли иллюминацию в честь 100-летия ТАССР
Нижнекамская телевизионная башня, традиционно превращающаяся в самую высокую новогоднюю елку высотой 196 метров, в этом году получила дополнительное освещение.
Теперь в вечернее время на елке можно увидеть иллюминацию в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Ранее в Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.
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