На телевышке Нижнекамска зажгли иллюминацию в честь 100-летия ТАССР

Нижнекамская телевизионная башня, традиционно превращающаяся в самую высокую новогоднюю елку высотой 196 метров, в этом году получила дополнительное освещение.

Теперь в вечернее время на елке можно увидеть иллюминацию в честь 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее в Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.

