Рафаэл Арутюнян: «Обидно, что девочка выбивает красавицу Загитову из сборной»

Тренер Рафаэл Арутюнян поделился мнением о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

— Я хочу, чтобы у Косторной было все в порядке, и не один-два сезона. Я слышал такие слова: «Загитовой надо было закончить». Как так можно говорить? Она ведь только начала кататься красиво, на нее приятно смотреть. Какой «закончить»? Я, как зритель и как тренер, не хочу, чтобы она заканчивала. Я не знаю, что нужно сделать для этого. Единственное знаю, что не надо приводить 11- или 12-летнюю девочку, которая прыгнет два или три четверных и уберет красавицу Алину Загитову. Или можно говорить, что уже убрала? Пускай и не 11-летняя. Почему мне печально? Потому что у Загитовой совершенно другая подача фигурного катания.

— Искусственно все равно ведь неправильно ограничивать конкуренцию.

— Дело в том, что та, которая сметает Загитову, попадет под метелку другой. Так мы не увидим никогда зрелого катания. Ну соберите зрелых девочек в одну кучу...

— …это же утопия.

— Только возрастной ценз может разделить молодых и совершенных. Но я тоже хочу смотреть четверные прыжки, просто весовые и ростовые параметры очень сложно сохранить в 16—18-летнем возрасте, и в этот период происходит надлом, когда маленькие фигуристки забивают других. И другие говорят: «Все, я не хочу больше». А если бы дали возможность разделить их по возрастам, если бы не пускали молодых забивать...

— Есть же большой риск избавиться от яркости в фигурном катании. Мы же так и Косторную не запустим в то соперничество, которого она давно достойна.

— Хорошо. Я тебе по-другому объясню. Ты меня тренируешь. И ты мне, 11-летнему, говоришь, что во взрослом разряде ты будешь выступать с 17 лет. Я тогда по-иному буду относиться к своим тренировкам и по-другому себя готовить. И тренер будет меня по-другому готовить, зная, что я должен быть долгоиграющим спортсменом. Не форсируя. Обучая правильно есть, правильно тренироваться, следить за своим телом. Тренировать тело так, чтобы оно дольше и лучше сохранилось, научиться контролировать свою форму. Это будет другой подход. А если ты мне скажешь, что завтра мы идем побеждать, а потом... Это уже другой подход. Но мы не созрели еще это понять. Мы это когда-то поймем. Я на сто процентов убежден, — считает Арутюнян.

Отметим, что Арутюнян работает с двукратным чемпионом мира Нейтаном Ченом и американской фигуристкой Мэрайей Белл.