В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
В Уфе пешеход, переходивший в наушниках дорогу в неположенном месте, скончался от наезда сразу двух автомобилей.
«Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo», — сообщили «РИА Новости» в Госавтоинспекции Башкирии.
В результате случившегося пешеход скончался на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что в Башкирии при столкновении двух легковушек, «Пежо 407» и «Хендай Акцент», пострадали семь человек, в том числе четверо детей.
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