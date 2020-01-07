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В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля

11:34, 07.01.2020 1
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе пешеход, переходивший в наушниках дорогу в неположенном месте, скончался от наезда сразу двух автомобилей.

«Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo», — сообщили «РИА Новости» в Госавтоинспекции Башкирии.

В результате случившегося пешеход скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при столкновении двух легковушек, «Пежо 407» и «Хендай Акцент», пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    Сейчас ГИБДД напишет, водииели не выбрали безопасную скорость и совершили наезд на пешехода. и посадят не винных людей. Пешеход сам виноват. почему как бараны ведут себя. А этим водителям надо суд подавать на родителей пешехода из за разбитого авто. Пусть оплачивают родители родственники ремонт авто..
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