В Альметьевске ведут монтаж девятиметрового солнечного факела

В Альметьевске монтируют девятиметровый солнечный факел. Автором является московский художник и фотограф Виктор Поляков. Арт-объект был создан в рамках паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

Специальный алгоритм факела будет анализировать данные, поступающие от Солнца, которые формируют космическую погоду — это «ветер» (излучение звезды в различных диапазонах), количество и размеры солнечных пятен, факелов и протуберанцев, выбросы корональной массы и некоторые другие параметры. Затем программой эта информация преобразуется в световые эффекты. Обновление будет происходить раз в месяц, процесс синхронизироваться автоматически через интернет.

К марту смонтируют смотровую площадку и заработает астрономический алгоритм. Впрочем, даже сейчас скульптура привлекает внимание прохожих, эффектно переливаясь при дневном свете многочисленными зеркальными элементами.



Ранее в Альметьевске открылась лазерно-световая инсталляция «Нокта — Точка» — первый в России постоянный городской объект медиаискусств.