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В Альметьевске открылась первая в России лазерно-световая инсталляция «Нокта — Точка»

22:34, 30.12.2019
В Альметьевске открылась первая в России лазерно-световая инсталляция «Нокта — Точка»
Фото: скриншот

В Альметьевске открылась лазерно-световая инсталляция «Нокта — Точка» — первый в России постоянный городской объект медиаискусств.

Идея объекта принадлежит объединению российских медиахудожников. Согласно замыслу, инсталляция включает в себя традиции языка, философии, технологии, науки.

Арт-объект разместили на стене котельной со стороны улицы Белоглазова. Инсталляция будет доступна для просмотра круглогодично с наступлением сумерек до 2:00 рядом с дворцом спорта «Юбилейный».

В настоящее время объект находится в тестовом режиме со стороны улицы Белоглазова — наладка лазеров и контента. В марте 2020 года откроется часть со стороны «Каскада прудов», сообщается в профиле альметьевской паблик-арт-программы.

ОбществоИнфраструктураТехнологии Татарстан
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