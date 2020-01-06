Сегодня в Казани стартует первенство России по бильярду

Сегодня, 6 января, в Казани начнется первенство России по бильярдному спорту. Оно продлится до 12 января.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 250 спортсменов из 44 регионов страны. Участниками турнира в дисциплине «Свободная пирамида» станут юные спортсмены в возрасте до 13 лет и юноши и девушки от 13 до 16 лет, в дисциплине «Комбинированная пирамида» — юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года.

В числе участников январского турнира будут чемпионы мира Артем Балов (Санкт-Петербург) и Элина Нагула (Москва), мастера спорта Константин Мишатин (Хабаровск), Антон Виноградов (Ковров), Максим Зверев (Санкт-Петербург) и многие другие. Казань в соревнованиях представят четыре спортсмена: Михаил Плеханов, Даниэль Антонов, Евгений Биктагиров и Диана Халикова.

Игры основного этапа будут проходить с 6 по 10 января с 11.00 до 18.00, игры финального этапа — с 10 по 12 января с 10.00, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.