Путин наградил ряд работников «Татнефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда деятелей. В списке значатся и несколько ратников ПАО «Татнефть».
Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» (входит в «Татнефть») Рамиль Исмагилов, мастер по добыче нефти, газа и газового концентрата нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» (входит в «Татнефть») Азат Фаретдинов.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» получили операторы по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» Сергей Аношкин и Ирек Сайфутдинов, мастер по добыче нефти, газа и газового концентрата нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» Рафис Ахметшин, начальник нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» Малик Каюмов.
Ранее Путин вручил гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову орден Почета.ПромышленностьНефть Татарстан
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