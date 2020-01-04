Путин наградил ряд работников «Татнефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда деятелей. В списке значатся и несколько ратников ПАО «Татнефть».

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» (входит в «Татнефть») Рамиль Исмагилов, мастер по добыче нефти, газа и газового концентрата нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» (входит в «Татнефть») Азат Фаретдинов.

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» получили операторы по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» Сергей Аношкин и Ирек Сайфутдинов, мастер по добыче нефти, газа и газового концентрата нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» Рафис Ахметшин, начальник нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» Малик Каюмов.

Ранее Путин вручил гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову орден Почета.