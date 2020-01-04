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В Татарстане произошло сразу две аварии с автобусами, есть пострадавшие

14:05, 04.01.2020
В Татарстане произошло сразу две аварии с автобусами, есть пострадавшие
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 4 января, в Татарстане произошло две аварии с участием автобусов.

В Камском Устье столкнулись автобус, следовавший рейсом Камское Устье — Казань и легковой автомобиль. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в МВД по РТ. По данным Минздрава РТ, в результате аварии пострадали три человека — двое взрослых и ребенок.

В Сармановском районе, рядом с селом Александровка, микроавтобус при выезде с прилегающей территории не пропустил легковой автомобиль. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир машины. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия Татарстан
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