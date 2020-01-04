Сегодня в Казани выберут лучшие самодельные сани

Фото: фестиваль «Сани Казани»

Сегодня, 4 января, пройдет ежегодный фестиваль «Сани Казани», на котором выберут самые необычные кастомные санки.

Конкурс пройдет в парке им. Горького. В фестивале примут участие команды в составе от 2 до 5 человек. Все они представят самодельные санки на основе тюбингов, с которых можно кататься с горки. Авторы лучших санок получат приз 50 тысяч рублей.

Начало фестиваля запланировано на 12:00.