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Сегодня в Казани выберут лучшие самодельные сани

07:33, 04.01.2020
Сегодня в Казани выберут лучшие самодельные сани
Фото: фестиваль «Сани Казани»

Сегодня, 4 января, пройдет ежегодный фестиваль «Сани Казани», на котором выберут самые необычные кастомные санки.

Конкурс пройдет в парке им. Горького. В фестивале примут участие команды в составе от 2 до 5 человек. Все они представят самодельные санки на основе тюбингов, с которых можно кататься с горки. Авторы лучших санок получат приз 50 тысяч рублей.

Начало фестиваля запланировано на 12:00.

Общество Татарстан
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