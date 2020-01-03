За сутки коммунальщики вывезли с улиц Казани 7,8 тыс. тонн снега

Коммунальные службы продолжают усиленную работу. за минувшие сутки с улиц Казани вывезли 7,8 тыс. тонн снега.

По данным портала мэрии Казани, к уборке города были привлечены 403 дорожных рабочих и 585 единиц специальной техники, в том числе 153 комбинированные дорожные машины, 14 снегопогрузчиков, 141 тракторная щетка, 19 грейдеров, 74 фронтальных погрузчика, 41 МКСМ «Барсик», 130 самосвалов и другие виды техники.

На дорогах было использовано 342 тонны противогололедных материалов, в том числе 37 тонн реагента и 306 тонн пескосоляной смеси.