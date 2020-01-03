Семь человек пострадали в лобовом столкновении легковушек на трассе в РТ

Фото: "Татар-Информ"

В Чистопольском районе Татарстана семь человек, среди которых трое детей, пострадали в лобовом столкновение автомобилей «Форд Мондео» и «Лада Гранта».

Авария произошла сегодня около 10 утра. На дороге между селами Красный Яр и Большой Толкиш лоб-в-лоб столкнулись «Форд Мондео» и «Лада Гранта». От удала автомобили оказались на обочине, «Форд» в дополнение влетел в дорожный знак.

Как сообщает “Татар-Информ” со ссылкой на Минздрав РТ, в аварии пострадали четверо взрослых и трое детей десяти, семи и четырех лет. Первому помощь оказывается амбулаторно двоих медики госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.