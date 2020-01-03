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«Нефтехимик» начал 2020 год с победы над «Сибирью»

15:48, 03.01.2020
«Нефтехимик» начал 2020 год с победы над «Сибирью»
Фото: vk.com/hcsibir1962

«Нефтехимик» в матче регулярного первенства КХЛ в гостях обыграл «Сибирь» (2:1).

Гости открыли счет в начале второго периода, когда Уайт сумел подкараулить ошибку новосибирцев при реализации большинства. Сибиряки ответили уже через минуту, точный бросок удался Логинову. В третьем периоде нижнекамцы вновь вышли вперед и удержали свое преимущество до конца матча.

«Сибирь» — «Нефтехимик» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 — Уайт (21:43, мен.)
1:1 — Логинов (Руохомаа, 23:17, бол.)
1:2 — Падакин (Берглунд, 52:15).

СпортХоккей Татарстан
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