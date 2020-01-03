В аварии с микроавтобусом в Казани пострадала пожилая женщина

Фото: "Татар-Информ"

В Казани произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В ДТП пострадала пожилая женщина.

Автомобили столкнулись на улице Научный городок. Микроавтобус «Хендэ» и легковые автомобили «Лада» и «Дэу» не поделили дорогу. В результате «Лада» оказалась на обочине, а микроавтобус вылетел в кювет.

По данным портала «Татар-Информ», в аварии пострадала пожилая женщина. Ее доставили в больницу, о ее состоянии ничего неизвестно.