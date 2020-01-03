В аварии с микроавтобусом в Казани пострадала пожилая женщина
В Казани произошла авария с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В ДТП пострадала пожилая женщина.
Автомобили столкнулись на улице Научный городок. Микроавтобус «Хендэ» и легковые автомобили «Лада» и «Дэу» не поделили дорогу. В результате «Лада» оказалась на обочине, а микроавтобус вылетел в кювет.
По данным портала «Татар-Информ», в аварии пострадала пожилая женщина. Ее доставили в больницу, о ее состоянии ничего неизвестно.Происшествия Татарстан
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