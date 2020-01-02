Прокуратура направила в СК РТ итоги проверки в детском саду, где воспитатель ударила ребенка

Прокуратура Арского района передала в следственный комитет материалы проверки в детском саду Арска, где воспитатель ударила ребенка. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Выявлены нарушения законодательства. Для их устранения внесено представление в исполком. Поставлен вопрос об ответственности должностных лиц детсада. Материалы переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившемуся на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сказал Руслан Галиев.

Ранее стало известно, что в детском саду Арска воспитательница дала ребенку оплеуху и грубо усадила его за стол во время репетиции новогоднего утренника. После скандала воспитательница уволилась по собственному желанию. По неподтвержденным данным, из детсада также ушла хореограф.