Прокуратура направила в СК РТ итоги проверки в детском саду, где воспитатель ударила ребенка
Прокуратура Арского района передала в следственный комитет материалы проверки в детском саду Арска, где воспитатель ударила ребенка. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
«Выявлены нарушения законодательства. Для их устранения внесено представление в исполком. Поставлен вопрос об ответственности должностных лиц детсада. Материалы переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившемуся на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сказал Руслан Галиев.
Ранее стало известно, что в детском саду Арска воспитательница дала ребенку оплеуху и грубо усадила его за стол во время репетиции новогоднего утренника. После скандала воспитательница уволилась по собственному желанию. По неподтвержденным данным, из детсада также ушла хореограф.Общество Татарстан
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