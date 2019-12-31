Эксперты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Экономисты рассказали, что наступающий год для рубля будет относительно спокойным.

Эксперты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению будет составлять 65 рублей за доллар, передает РБК.

Главный экономист Альфа-банка Натали Орлова в беседе с изданием отметила, что доллар будет торговаться по 62 — 64 рубля в начале года. Однако, по мнению главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова в первом квартале он может снизиться до 61 рубля.

Орлова обратила внимание на то, что рынок будет более чувствительным из-за выборов в США. Помимо этого, многое зависит от перспективы отношений Вашингтона и Москвы.

По мнению главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций Дмитрия Полевого, перспективы у рубля при отсутствии внешних шоков благоприятные. Он допустил, что курс рубля будет находиться в районе 62,5–65 за доллар. Однако он может стать сильнее в начале 2020 года из-за благоприятной сезонности платежного баланса.