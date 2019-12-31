Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом. Он пожелал всем «счастья, мира, добра и благополучия».

Глава республики отметил достижения уходящего года. В 2019 году Татарстан привлек новые инвестиции, запустил новые производства. В республике строилось жилье, образовательные и медицинские учреждения, уделялось внимание спортивным объектам и комфортной городской среде.

Остановился Минниханов и на проведении WorldSkills-2019 в Казани. Упомянул он и о выборах в Госсовет РТ.

«Высокие оценки развития республики и отечественного автомобильного флагмана — КамАЗа, данные нашим национальным лидером В.В. Путиным на недавнем праздновании 50-летияпредприятия, подчеркивают значение и весомый вклад Татарстана в укрепление могущества Российской Федерации», — говорится в обращении руководителя Татарстана, опубликованном пресс-службой президента РТ.

В 2020 году Минниханов пообещал за три года выполнить планы по программе «Наш двор» и преобразить все дворы в республике.

Он также акцентировал внимание на том, что в 2020 году празднуются 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие ТАССР.

«Важным общественно-политическим событием наступающего года станут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и Президента Республики Татарстан. Убеждён, что избирательные кампании пройдут открыто, конструктивно, будут выдвинуты дельные инициативы и предложения по улучшению качества жизни как на местном уровне, так и в масштабах республики», — добавил президент РТ.

«Желаю, дорогие друзья, всем нам и впредь следовать этим созидательным курсом. Пусть в Новом году нам во всём сопутствует удача!», — заключил Минниханов.