В Челнах на капремонт и строительство соцобъектов потратили 12 млрд рублей

Фото: пресс-служба президента РТ

В Набережных Челнах за текущий год на строительство социальных объектов и капремонт направили 12 млрд рублей.

На ремонт девяти детских садов было выделено из бюджета 343,2 млн рублей, трех подростково-молодежных клубов — 4,2 млн рублей, двух школ — 95,6 млн, двух молодежных центров — 45 млн, двух колледжей — 65,9 млн, трех учреждений социальной защиты — 6,5 млн рублей, пишет «Татар-информ».

«В текущем году мы продолжили благоустройство общественных пространств: открылась после реконструкции площадь „Азатлык“, проведены первые этапы работ в парках культуры и отдыха в поселке ГЭС и Гренада», — сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Ранее в Челнах открыли самый большой в регионе офиц МФЦ.