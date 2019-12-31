Стало известно расписание общественного транспорта в новогодние праздники в Нижнекамске

В новогоднюю ночь в Нижнекамске общественный транспорт будет работать в штатом режиме.

31 декабря трамваи будут ходить до 1:10, автобусы — до 22:00.

1 января трамваи возобновят свою работу с 3:35 утра, автобусы с 5:00 утра по одному автобусу на каждом маршруте с интервалом в час.

С 10:00 автобусы будут работать в обычном режиме.

Уточняется, что 1 января 47-й маршрут работает с 6:40 до 22:50 согласно расписанию, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее научный институт транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга представил первые результаты обследования пассажиропотока в Нижнекамске.

