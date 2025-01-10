В России введут новые технологии при строительстве трамвайных и троллейбусных линий

Фото: Динар Фатыхов

В России при строительстве трамвайных и троллейбусных линий внедряются новые технологии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс.

По словам замглавы ведомства Сергея Музыченко, обновленные правила предусматривают использование норм для проектирования бесстыкового пути, что снизит шум и вибрацию при движении трамваев, повышая комфорт для пассажиров и жителей близлежащих домов.

Минстрой также отметил важность ширины колеи для безопасности движения рельсового транспорта. Новые правила уточняют требования к ширине колеи малых радиусов, что позволит сократить сходы вагонов и износ рельсов и колес.

Кроме того, изменены нормы на материалы для балластного слоя трамвайного пути. Изменения №3 к СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» вступили в силу 3 января 2025 года.

Рената Валеева