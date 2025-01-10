Россия и Белоруссия утвердили «мини-шенген»

Соглашение между Россией и Белоруссией о единой миграционной политике вступит в силу 11 января, пишет «Парламентская газета».

Согласно соглашению, иностранные граждане и лица без гражданства теперь имеют право въезжать, пребывать и следовать транзитом по территории России и Белоруссии на основании визы, выданной одной из стран, и документов, удостоверяющих личность. Документ также устанавливает условия таких поездок, включая возможность пересечения границы как через официальные пункты пропуска, так и непосредственно с территории другой страны по железным и автомобильным дорогам, а также воздушным путем.

Стороны обязуются взаимно признавать отметки о пересечении границы и контроле за сроками пребывания иностранцев, а также обмениваться соответствующей информацией. При этом обе страны сохраняют за собой право сократить срок пребывания или отказать во въезде, если того потребуют соображения обороноспособности, безопасности, защиты здоровья населения или общественного порядка.



Рената Валеева