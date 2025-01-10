Росавиация назвала рекомендацию EASA о полетах в Россию попыткой давления на российскую авиацию

Фото: Динар Фатыхов

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендацию для авиакомпаний стран ЕС и тех, кто выполняет полеты в ЕС, воздержаться от полетов в города России западнее 60 градусов восточной долготы. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко назвал эту рекомендацию «продолжением политики санкционного давления на российскую гражданскую авиацию».

По словам Кореняко, EASA, по сути, пытается сократить количество рейсов азиатских авиакомпаний в Евросоюз, использующих Транссибирскую систему маршрутов.

— Такими рекомендациями EASA просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно, — заявил он.

В Росавиации считают, что недружественные государства, используя EASA, пытаются нанести репутационный и экономический ущерб российской гражданской авиации. Отмечается, что ранее EASA уже рекомендовало европейским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство России, «в отсутствии фактического подтверждения рисков безопасности полетов».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приводятся примеры, когда EASA рекомендовало не выполнять полеты над территориями других государств без соответствующей оценки угрозы рисков, при этом, иностранные перевозчики продолжают безопасно выполнять рейсы в эти страны.

— Особенно абсурдной данная рекомендация «с заботой о безопасности» выглядит в условиях непрекращающихся санкций и запретов на поставки запасных частей и комплектующих для воздушных судов, причем не только российских авиакомпаний. То есть EASA выборочно смотрит на вопросы безопасности, — отметил Кореняко.

В Росавиации подчеркивают, что российская гражданская авиация безопасна и соответствует мировым стандартам, что подтверждается «объективными цифрами статистики». Маршруты полетов в европейской части России разработаны с учетом всех возможных рисков. В случае поступления информации об ограничениях, органы управления воздушным движением оперативно информируют пользователей воздушного пространства и изменяют маршруты.

— Безопасность полетов имеет для Минтранса России и Росавиации наивысший приоритет, — заявил Кореняко, добавив, что специалисты министерства и агентства непрерывно занимаются вопросами обеспечения безопасности полетов.

Рената Валеева