Питерские эксперты представили первые результаты обследования пассажиропотока в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Научный институт транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга представил первые результаты обследования пассажиропотока в Нижнекамске.

Согласно их исследованиям, в среднем на поездку жители Нижнекамска тратят 42 минуты, 41% от этого времени занимает ожидание транспорта, что, по мнению специалистов, является недопустимым.

Параллельно эксперты провели социологический опрос, в котором узнали у нижнекамцев, какие проблемы есть у городского транспорта. Респонденты посчитали, что основными недостатками являются нарушение расписания, неудобные маршруты и плохое информационное обеспечение.

Отмечается, что около 40% людей готовы пересесть на общественный транспорт, если сократится интервал движения.

Кроме того, среди опрошенных большинство довольны работой трамваев и заводских вахтовых автобусов, а менее всего удовлетворены работой городских автобусов.

Также были обобщены наиболее популярные предложения горожан по транспортной реформе. Среди них — развитие трамвайного движения в новых районах, возвращение 11, 13 и 14 автобусных маршрутов, уменьшение интервалов движения, повышение информативности о движении общественного транспорта и оплата проезда банковской картой, передает пресс-служба исполкома Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что в Нижнекамске оптимизировать маршрутную сеть будут студенты и активные пенсионеры.

