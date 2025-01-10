Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Сегодня стало известно о трагической кончине народной артистки России Евгении Добровольской. Актрисе было 60 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова, где Добровольская прослужила более 30 лет.

— Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей, — говорится в сообщении МХТ.

О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Рената Валеева