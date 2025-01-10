Команда RT получила правительственную премию за ролики о спецоперации
Премьер-министр Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за создание нашумевших роликов, посвященных специальной военной операции. Награды удостоились сотрудники, занимавшиеся производством и продвижением контента.
По словам премьер-министра, премия вручена «за отстаивание интересов России в информационной борьбе, за плодотворную работу в поддержку специальной военной операции, за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации». Ролики RT, как было отмечено, «собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе в украинских чатах», несмотря на их критику со стороны политиков на Западе и в Киеве.
Правительственные премии получили:
- директор дирекции креативных разработок Борис Горлов;
- режиссер дирекции креативных разработок Геннадий Навныко;
- режиссер дирекции креативных разработок Вадим Маслов;
- телеоператор-постановщик Илья Грачев;
- руководитель отдела продюсеров дирекции креативных разработок Мария Тумар.
В сообщении отмечается, что команда RT была отмечена за вклад в продвижение российской позиции по вопросам спецоперации и за создание контента, который, по мнению правительства, оказывает влияние на общественное мнение.
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