Команда RT получила правительственную премию за ролики о спецоперации

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за создание нашумевших роликов, посвященных специальной военной операции. Награды удостоились сотрудники, занимавшиеся производством и продвижением контента.

По словам премьер-министра, премия вручена «за отстаивание интересов России в информационной борьбе, за плодотворную работу в поддержку специальной военной операции, за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации». Ролики RT, как было отмечено, «собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе в украинских чатах», несмотря на их критику со стороны политиков на Западе и в Киеве.

Правительственные премии получили:

директор дирекции креативных разработок Борис Горлов;

режиссер дирекции креативных разработок Геннадий Навныко;

режиссер дирекции креативных разработок Вадим Маслов;

телеоператор-постановщик Илья Грачев;

руководитель отдела продюсеров дирекции креативных разработок Мария Тумар.

В сообщении отмечается, что команда RT была отмечена за вклад в продвижение российской позиции по вопросам спецоперации и за создание контента, который, по мнению правительства, оказывает влияние на общественное мнение.