С сегодняшнего дня российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты

С сегодняшнего дня, 14 декабря, в Евросоюзе вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. При его наличии можно ввозить не более 2 кг свежих фруктов, овощей и ягод.

Также разрешение необходимо при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.

При этом, фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

«Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», — приводит Ассоциация туроператоров материалы финской таможни.

Напомним, что с 19 августа в России вступили в силу новые нормы фитосанитарного контроля: теперь таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Данная мера будет действовать в порядке эксперимента до 2022 года.