YouTube ограничит сбор данных при просмотре детских видео

Видеохостинг YouTube с января 2020 года ограничит сбор данных при просмотре видео для детей.

Это связано с требованиями Федеральной торговой комиссии США.

Так, согласно новым изменениям, будет запрещено оставлять комментарии под детским контентом, а также использовать другие способы повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других видео.

Помимо этого, детские видео не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Это может привести к снижению рекламных доходов, а также к сокращению предложения контента для детей, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» грозит вечная блокировка из-за размещения нелегальной аудиоверсии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня.