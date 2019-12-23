YouTube и «Яндекс.Видео» грозит вечная блокировка из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» грозит вечная блокировка из-за размещения нелегальной аудиоверсии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня.

По данным «Ведомостей», апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства «Эксмо» в отношении произведения. В соответствии с решением суда видеосервисы обязаны удалить нелегальные аудиоверсии книги или попасть под блокировку в России.

Как отмечает издание, «Задача трех тел» до сих пор доступна на YouTube и на «Яндекс.Видео».

«Эксмо» намерено идти до конца и добиваться добровольной блокировки нелегального контента на «Яндекс.Видео». «Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

Вечная блокировка — крайняя мера по борьбе с пиратским контентом, действующая с 2015 года. Если после требований правообладателя сайт не удаляет нелегальные копии, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. В этом случае сервис окажется в реестре Роскомнадзора и будет заблокирован до тех пор, пока не удалит требуемый контент. Если нелегальные копии вновь обнаруживаются на ресурсе, сайт могут заблокировать навсегда.