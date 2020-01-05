В Татарстане вырос минимальный размер оплаты труда

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В Татарстане, согласно материалам соглашения между Федерацией профсоюзов РТ, координационным советом объединений работодателей Татарстана и республиканским Кабмином, с 1 января на 130 рублей повышается размер минимальной зарплаты, она составит 12,1 тысячи рублей.

Для работников внебюджетного сектора минималка установлена на уровне 14 тысяч рублей. Учитывая районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, МРОТ вырастет в среднем на 850 рублей.

В новом году увеличен также максимальный размер больничных за один день — с 2 150 до 2 301 рубля.