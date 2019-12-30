Туман и мороз стали причиной задержки нескольких авиарейсов в Перми
Сегодня утром задержался вылет четырех авиарейсов из Перми. Столько же самолетов отложили прибытие в столицу Прикамья.
Причиной послужила погода: мороз и замерзающий туман, передает «Интерфакс».
На вылет были задержаны три рейса до Москвы и один до Самары. Также был отложен прилет трех лайнеров из Москвы и одного из Казани. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, рейс «ЮВТ Аэро» был перенесен с 6.00 на 12.00.
По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в Перми установилась на отметке -24,8°С.БизнесТранспорт Татарстан
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