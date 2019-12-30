«Яндекс»: пользователи из Перми, Татарстана и Башкирии больше всего интересуются новогодними корпоративами
Пермский край, Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов с самым высоким интересом к новогодним корпоративам. Исследование показало, что самая высокая доля поисковых запросов с этими ключевыми словами в Прикамье — 100 баллов.
В Свердловской области интерес составляет 88 баллов. Далее следуют Башкирия и Татарстан с результатом 85 и 82 балла соответственно. Пятерку замыкает Новосибирская область, где интерес к корпоративам оценивается в 78 баллов.
Как сообщает пресс-служба «Яндекса», для составления рейтинга подсчитывалось отношение запросов со словами «новогодний» и «корпоратив» к общему объему поисковых запросов в регионе.
Поисковик также проанализировал самые популярные запросу, касающиеся корпоративов:
- [сценарий на корпоратив новый год 2020] — 100 баллов
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- [музыка для корпоратива] — 10 баллов
- [тост на корпоратив для коллег] — 8 баллов
- [приглашение на новогодний корпоратив образец] — 7 баллов
- [приколы про корпоративы] — 7 баллов
- [причёска на корпоратив] — 5 баллов
- [где провести корпоратив] — 4 балла
- [шуточные грамоты на корпоратив] — 2 балла
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