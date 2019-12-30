«Яндекс»: пользователи из Перми, Татарстана и Башкирии больше всего интересуются новогодними корпоративами

Пермский край, Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов с самым высоким интересом к новогодним корпоративам. Исследование показало, что самая высокая доля поисковых запросов с этими ключевыми словами в Прикамье — 100 баллов.

В Свердловской области интерес составляет 88 баллов. Далее следуют Башкирия и Татарстан с результатом 85 и 82 балла соответственно. Пятерку замыкает Новосибирская область, где интерес к корпоративам оценивается в 78 баллов.

Как сообщает пресс-служба «Яндекса», для составления рейтинга подсчитывалось отношение запросов со словами «новогодний» и «корпоратив» к общему объему поисковых запросов в регионе.

Поисковик также проанализировал самые популярные запросу, касающиеся корпоративов: