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«Яндекс»: пользователи из Перми, Татарстана и Башкирии больше всего интересуются новогодними корпоративами

11:33, 30.12.2019
«Яндекс»: пользователи из Перми, Татарстана и Башкирии больше всего интересуются новогодними корпоративами

Пермский край, Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов с самым высоким интересом к новогодним корпоративам. Исследование показало, что самая высокая доля поисковых запросов с этими ключевыми словами в Прикамье — 100 баллов.

В Свердловской области интерес составляет 88 баллов. Далее следуют Башкирия и Татарстан с результатом 85 и 82 балла соответственно. Пятерку замыкает Новосибирская область, где интерес к корпоративам оценивается в 78 баллов.

Как сообщает пресс-служба «Яндекса», для составления рейтинга подсчитывалось отношение запросов со словами «новогодний» и «корпоратив» к общему объему поисковых запросов в регионе.

Поисковик также проанализировал самые популярные запросу, касающиеся корпоративов:

  • [сценарий на корпоратив новый год 2020] — 100 баллов
  • [конкурсы для корпоратива] — 41 балл
  • [что надеть на корпоратив] — 31 балл
  • [музыка для корпоратива] — 10 баллов
  • [тост на корпоратив для коллег] — 8 баллов
  • [приглашение на новогодний корпоратив образец] — 7 баллов
  • [приколы про корпоративы] — 7 баллов
  • [причёска на корпоратив] — 5 баллов
  • [где провести корпоратив] — 4 балла
  • [шуточные грамоты на корпоратив] — 2 балла
АналитикаОбщество БашкортостанТатарстан
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