На счетах обанкротившегося «Татфондбанка» остается более 660 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» отчиталось о ходе конкурсного производства. На российских счетах обанкротившейся кредитной организации 661,2 млн рублей.

На счетах в иностранной валюте насчитывается еще более 600 тысяч евро и 152,5 тысячи швейцарских франков, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что сумма обязательств банка составляла 182 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ потребовало от руководства ТФБ более 140 млрд рублей.