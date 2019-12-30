На счетах обанкротившегося «Татфондбанка» остается более 660 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» отчиталось о ходе конкурсного производства. На российских счетах обанкротившейся кредитной организации 661,2 млн рублей.
На счетах в иностранной валюте насчитывается еще более 600 тысяч евро и 152,5 тысячи швейцарских франков, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Отмечается, что сумма обязательств банка составляла 182 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что АСВ потребовало от руководства ТФБ более 140 млрд рублей.ЭкономикаБанки
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