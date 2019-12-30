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На счетах обанкротившегося «Татфондбанка» остается более 660 млн рублей

10:52, 30.12.2019
На счетах обанкротившегося «Татфондбанка» остается более 660 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» отчиталось о ходе конкурсного производства. На российских счетах обанкротившейся кредитной организации 661,2 млн рублей.

На счетах в иностранной валюте насчитывается еще более 600 тысяч евро и 152,5 тысячи швейцарских франков, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что сумма обязательств банка составляла 182 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ потребовало от руководства ТФБ более 140 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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