Под Казанью отремонтировали один из самых загруженных участков трассы М-7

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отчиталось о завершении ремонта одного из самых загруженных участков трассы М-7. Речь идет об отрезке, проходящем через поселки Займище и Залесный.

Отмечается, что за сутки через этот участок проезжает более 27 тысяч автомобилей.

Ширина полос был доведена до 3,75 м, передает пресс-служба учреждения. Рабочие уложили три слоя асфальта общей толщиной 24 см.

На участке установили 7,8 км барьерного ограждения, обновили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Рядом с поселками Займище и Залесный впервые в Республике Татарстан установили около 2 км шумозащитных экранов. Всего в 2019 году по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Татарстане отремонтировали шесть участков трассы М-7 общей протяженностью 58 км.

Напомним, что о планах заняться этим участком сообщалось «Волго-Вятскуправтодор».