В Казани прошел межконфессиональный хоккейный матч

В Казани в спортивном комплексе «Зилант» впервые прошел межконфессиональный хоккейный матч между любительскими командами «Добрыня» (Духосошественский храм Казани) и ОРЯВОО (отдел по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями аппарата исполнительного комитета города Казани). Об этом сообщает пресс-служба казанского благочиния.

Команды возглавили настоятель Духосошественского храма, благочинный I Казанского округа протоиерей Алексий Чубаков и председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин. Главным тренером приходской команды стал ветеран татарстанского хоккея, бывший игрок казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Роман Баранов.

Сообщается, что вечер закончился дружеским чаепитием.